الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. الصواريخ الروسية تدمر قاعدة بحرية جنوبي أوكرانيا

بالفيديو.. الصواريخ الروسية تدمر قاعدة بحرية جنوبي أوكرانيا
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تدمير الصواريخ الروسية قاعدة بحرية في أوديسا على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من العمل العسكري في دونباس هو تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد، مؤكدًا أن أي محاولة للتدخل الأجنبي ستؤدي إلى نتائج لن يتخيلها أحد.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن الرئيس الروسي يعمل على تدمير بلاده من خلال حرب شاملة، مشيرًا إلى أن روسيا قصفت مطار كييف بعد استهداف 6 مطارات عسكرية خلال الساعات الماضية.

في الوقت نفسه أعلن الانفصاليون في شرق أوكرانيا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة لوجانسك.

Related Posts:

مواد ذات صلة

“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم

“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم

الصين تدخل على خط الأزمة الأوكرانية بهذا التصريح

الصين تدخل على خط الأزمة الأوكرانية بهذا التصريح

انفصاليو لوجانسك يعلنون إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

انفصاليو لوجانسك يعلنون إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

أحداث متسارعة.. حرس الحدود الأوكراني يعلن دخول القوات البرية الروسية للبلاد

أحداث متسارعة.. حرس الحدود الأوكراني يعلن دخول القوات البرية الروسية للبلاد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>