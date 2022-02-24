بالفيديو.. الصواريخ الروسية تدمر قاعدة بحرية جنوبي أوكرانيا

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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تدمير الصواريخ الروسية قاعدة بحرية في أوديسا على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من العمل العسكري في دونباس هو تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد، مؤكدًا أن أي محاولة للتدخل الأجنبي ستؤدي إلى نتائج لن يتخيلها أحد.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن الرئيس الروسي يعمل على تدمير بلاده من خلال حرب شاملة، مشيرًا إلى أن روسيا قصفت مطار كييف بعد استهداف 6 مطارات عسكرية خلال الساعات الماضية.

في الوقت نفسه أعلن الانفصاليون في شرق أوكرانيا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة لوجانسك.