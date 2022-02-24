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“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم

“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم
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تواصل ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة لا تضرب المدن الأوكرانية ولا خطر على المدنيين فيها؛ فيما أكدت الوزارة فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم خلفهم.

كما نفت الوزارة سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة تابعة لها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن حرس الحدود الأوكراني، عن توغل القوات البرية الروسية داخل البلاد.

وأكد ‏الجيش الأوكراني، بحسب العربية، أن روسيا تُدخل عتادًا عسكريًا من القرم.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الغرب من أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخيلها.

وأكد أن دول حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس أمام روسيا سوى الدفاع عن نفسها.

وأشار بوتين إلى أن القوى الوطنية الراديكالية في أوكرانيا تريد الآن أيضًا امتلاك أسلحة نووية ولن نسمح لهم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بوتين هو من اختار هذه الحرب، مُدينًا بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة الكرملين على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي.

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