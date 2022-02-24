الصين تدخل على خط الأزمة الأوكرانية بهذا التصريح

تواصل – وكالات:

دخلت الصين على خطة الأزمة الروسية الأوكرانية، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

وأكدت أن الوضع يمر بلحظة حرجة، وأنه يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر.

وأعلن ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، أن باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بعد، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع محادثات السلام بين الجانبين.

وأضاف أن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن الصين قلقة للغاية.

يأتي هذا على خلفية العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي، صباح اليوم، في إقليم في دونباس الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.