انفصاليو لوجانسك يعلنون إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الانفصاليون بشرق أوكرانيا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الرئيس الروسي يعمل على تدمير بلاده من خلال حرب شاملة من جميع الجهات.

وأكدت القيادة العسكرية المركزية في أوكرانيا، أن روسيا قصفت مطار كييف بعد استهداف 6 مطارات عسكرية خلال الساعات الماضية.

من ناحيتها، أعلنت الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمادة تفعيل الدفاع المشترك لحلف الناتو، مؤكدة أن وزيرا خارجية ودفاع أميركا يبحثان مع أمين عام الناتو “الرد المنسق” للحلف.

في الوقت نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا.