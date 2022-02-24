الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

انفصاليو لوجانسك يعلنون إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

انفصاليو لوجانسك يعلنون إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الانفصاليون بشرق أوكرانيا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الرئيس الروسي يعمل على تدمير بلاده من خلال حرب شاملة من جميع الجهات.

وأكدت القيادة العسكرية المركزية في أوكرانيا، أن روسيا قصفت مطار كييف بعد استهداف 6 مطارات عسكرية خلال الساعات الماضية.

من ناحيتها، أعلنت الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمادة تفعيل الدفاع المشترك لحلف الناتو، مؤكدة أن وزيرا خارجية ودفاع أميركا يبحثان مع أمين عام الناتو “الرد المنسق” للحلف.

في الوقت نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا.

Related Posts:

مواد ذات صلة

أحداث متسارعة.. حرس الحدود الأوكراني يعلن دخول القوات البرية الروسية للبلاد

أحداث متسارعة.. حرس الحدود الأوكراني يعلن دخول القوات البرية الروسية للبلاد

أوكرانيا تعلن مقتل 8 أشخاص إثر القصف الروسي (فيديو)

أوكرانيا تعلن مقتل 8 أشخاص إثر القصف الروسي (فيديو)

شاهد.. قصف روسي لمدينة “ميرغرود” الأوكرانية واستهداف مخزن ذخيرة

شاهد.. قصف روسي لمدينة “ميرغرود” الأوكرانية واستهداف مخزن ذخيرة

مع انطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا.. “بوتن” يُفاجئ الجميع بامتلاك جيشه هذا السلاح الخطير

مع انطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا.. “بوتن” يُفاجئ الجميع بامتلاك جيشه هذا السلاح الخطير

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>