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بسبب #الحرب_الروسية_الأوكرانية .. خام برنت يقفز إلى أكثر من 103 دولارات

بسبب #الحرب_الروسية_الأوكرانية .. خام برنت يقفز إلى أكثر من 103 دولارات
اسعار النفط تقفز
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تواصل ـ فريق التحرير

سجلت أسعار أسعار النفط قفزات غير مسبوقة، حيث تخطى سعر خام البرنت 103 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

جاء الارتفاع الكبير في الأسعار مع زيادة التوترات السياسية، بعد أن شنت روسيا هجوما على أوكرانيا مما فاقم المخاوف من أن حربا في أوروبا قد تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بما أسماه عملية عسكرية خاصة، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ بداية 2022 وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة وأوروبا قد تفرضان عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، مما يعطل الإمدادات.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تبيع الخام بشكل أساسي إلى المصافي الأوروبية، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث توفر نحو 35% من إمدادات الأخيرة.

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