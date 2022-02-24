أوكرانيا تعلن مقتل 8 أشخاص إثر القصف الروسي (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء القصف الروسي؛ فيما أظهرت فيديوهات متداولة القصف المتواصل على منطقة لفيف غربي أوكرانيا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الانفجارات المدوية في منطقة لفيف وما صاحبها من إطلاق صافرات الإنذار التي دوت في المنطقة.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت منذ الصباح مجموعة من اللقطات المتلفزة عن عمليات إطلاق صواريخ روسية على أوكرانيا.

وكان سكان العاصمة الأوكرانية “كييف” قد بدأوا منذ صباح اليوم الخميس نزوحا جماعيا من العاصمة بعد دوي صفارات الإنذار والتي تزامنت مع إعلان الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وسُمع منذ الصباح دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية “كييف”، فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حالة الطوائ في البلاد.

كما تم فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.