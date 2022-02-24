الرئيس الأوكراني يعلن فرض الأحكام العرفية ويطالب مواطنيه بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكر زيلينسكي في خطاب موجه إلى مواطنيه أن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه في ظل هذه التطورات ، فقد تم فرض الأحكام العرفية مطالبا مواطنيه بالجلوس في منازلهم.

وأوضح أنه قد أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددا على أن الولايات المتحدة قد شرعت في إعداد ردها على الإجراء العسكري الروسي.