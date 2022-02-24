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أمين عام الأمم المتحدة: هذه أكثر اللحظات حزناً في ولايتي

أمين عام الأمم المتحدة: هذه أكثر اللحظات حزناً في ولايتي
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تواصل – وكالات:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة إعادة القوات إلى روسيا ومنع وقوع أسوأ حرب قد يشهدها العالم.

وأكد جوتيريش في تصريحات له، أن هذه أكثر اللحظات حزن في ولايتيه كأمين عام للمنظمة الدولية.

وأضاف أنه يناشد الرئيس بوتين، باسم الإنسانية أن يُعيد قواته إلى روسيا، لمنع وقوع حرب عالمية الجميع في غنى عنها.

يأتي هذا عقب إعلان الرئيس الروسي صباح اليوم ، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، نافية تنفيذ ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية.

وأوضحت أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وحذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.

وأكد أمين عام حلف الأطلسي، أن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد.

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