“الدفاع الروسية”: نهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة

تواصل ـ فريق التحرير

نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية؛ فيما أكدت أنها تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وكانت سلطات الطيران الروسي قد أعلنت منذ دقائق عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطيران المدني.

جاء ذلك، بعدما ترددت أنباء عن عملية عسكرية تقوم بها القوات الروسية في إقليم دونباس الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد حذر من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحوعملية عسكرية خاصة في دونباس، حسب “رويترز”.

وأكد بوتن في كلمة متلفزة أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم، مخاطبًا الجيش الأوكراني بقوله: “آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد”.

وأفادت شبكة فوكس نيوز، أن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، مؤكدة سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان، أنه سمع سلسلة من أصوات صاخبة بعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية، مع تأكيدات مسؤول بحلف الأطلسي، أن غزو روسيا لأوكرانيا في الغالب قد بدأ.