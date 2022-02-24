أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وخام برنت يتجاوز الـ100 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم، نتيجة الغزور الروسي على الأراضي الأوكرانية وانطلاق العملية العسكرية الأولى في إقليم دونباس.

وتخطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، “برنت” الـ 100 دولار على خلفية العملية العسكرية التي انطلقت منذ قليل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد حذر من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحوعملية عسكرية خاصة في دونباس، حسب “رويترز”.

وأكد بوتن في كلمة متلفزة أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وبدأت القوات الروسية دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، وقد سُمع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.