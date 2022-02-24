الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا تغلق الأجواء الحدودية مع أوكرانيا أمام الطيران المدني

روسيا تغلق الأجواء الحدودية مع أوكرانيا أمام الطيران المدني
0

تواصل ـ فريق التحرير

أعلنت سلطات الطيران الروسي عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطيران المدني.

جاء ذلك، بعدما ترددت أنباء عن عملية عسكرية تقوم بها القوات الروسية في إقليم دونباس الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد حذر من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحوعملية عسكرية خاصة في دونباس، حسب “رويترز”.

وأكد بوتن في كلمة متلفزة أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم، مخاطبًا الجيش الأوكراني بقوله: “آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد”.

وأفادت شبكة فوكس نيوز، أن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، مؤكدة سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان، أنه سمع سلسلة من أصوات صاخبة بعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية، مع تأكيدات مسؤول بحلف الأطلسي، أن غزو روسيا لأوكرانيا في الغالب قد بدأ.

مواد ذات صلة

مقتل 70 جنديًا أوكرانيًا في قصف روسي بصاروخ على أوختيركا

مقتل 70 جنديًا أوكرانيًا في قصف روسي بصاروخ على أوختيركا

الجيش الأوكراني: روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخاً من هذا النوع الخطير

الجيش الأوكراني: روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخاً من هذا النوع الخطير

رئيس وزراء أستراليا يُعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

رئيس وزراء أستراليا يُعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

10 من أثرياء روسيا يخسرون 18 مليار دولار من ثرواتهم بسبب غزو أوكرانيا

10 من أثرياء روسيا يخسرون 18 مليار دولار من ثرواتهم بسبب غزو أوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>