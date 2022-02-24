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ديوان المظالم يؤيد قرار إلغاء جراحة الجلد التجميلية

ديوان المظالم يؤيد قرار إلغاء جراحة الجلد التجميلية
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تواصل- فريق التحرير:

أيد ديوان المظالم  القرار الصادر من هيئة التخصصات الصحية بإلغاء مسمى “جراحة” من التخصصات الدقيقة لتخصص الأمراض الجلدية وتغيير مسمى “تخصص الجراحة الجلدية” ليكون “طب الجلد التجميلي”.

كما أقر منع أطباء التخصص من إجراء العمليات الجراحية التجميلية.

وبحسب الوطن فقد جاء في حكم ديوان المظالم، أنه لم يظهر للمحكمة التعسف في استخدام الهيئة لحقها في إصدار مثل هذه القرارات.

ونوه أن ذلك يعد من السلطة التقديرية للجهة في ممارسة أعمالها، خصوصاً أن هذا الموضوع درس دراسة متوازنة.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كانت قد أصدرت قراراً بإلغاء مسمى “جراحة” من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبداله بـ”طب الجلدية التجميلي”.

كما رفعت توصيتها إلى إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية، بالقيام بعمليات جراحة تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية.

وحذرت أي استشاري جلدية بإجراء عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون، واقتصار هذه العمليات على استشاريي جراحة التجميل المسجلين بالهيئة.

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