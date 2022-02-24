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صحفي يسأل «بايدن».. هل قللت من شأن «بوتين»؟ رد غير غير متوقع (فيديو)

صحفي يسأل «بايدن».. هل قللت من شأن «بوتين»؟ رد غير غير متوقع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بسؤال صحفي أمريكي، وكان رد فعله غير متوقع في اجتماع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووجه المراسل الصحفي سؤالا للرئيس الأمريكي قال فيه ” هل قللت من شأن فلاديمير بوتين”؟

وكان رد الرئيس الأمريكي على السؤال غير متوقع، حيث ظل صامتا ونظر على يمينه ويساره ثم ابتسم ابتسامة دون ينطق بأي كلمة على سؤال الصحفي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف “دينها السيادي ونخبتها”، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

واعتبر بايدن أن روسيا “بلا شك اتخذت إجراءات ضد أوكرانيا من خلال اعترافها” باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأضاف “لهذا السبب أعلن عن حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على تصرفاتها. نتبنى هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا وسنقوم بتشديدها في حال إقدام روسيا على التصعيد”.

 

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