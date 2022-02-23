الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمير جازان ونائبه يطمئنان على حالة المصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

أمير جازان ونائبه يطمئنان على حالة المصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان
0

تواصل- واس:

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 مدنياً من جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.
وخلال زيارته لهم في مستشفى جازان العام التي رافقه فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، سأل سمو أمير المنطقة الله تعالى، أن يمن على المصابين بتمام الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

 

 

 

مواد ذات صلة

#عاجل .. توجيه من أمير جازان بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة

#عاجل .. توجيه من أمير جازان بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة

أمير جازان يوجه بتكريم الممرضة منقذة مصابي الحادث المروري.. ما قصتها؟

أمير جازان يوجه بتكريم الممرضة منقذة مصابي الحادث المروري.. ما قصتها؟

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

أمير جازان يصدر قراراً بإعفاء رئيس مركز الفطيحة وتكليف البقمي خلفاً له

أمير جازان يصدر قراراً بإعفاء رئيس مركز الفطيحة وتكليف البقمي خلفاً له

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة