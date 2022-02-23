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عاجل.. رئيس أوكرانيا: «بوتين» أمر الجيش بشن هجوم علينا بـ 200 ألف جندي

عاجل.. رئيس أوكرانيا: «بوتين» أمر الجيش بشن هجوم علينا بـ 200 ألف جندي
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تواصل- فريق التحرير:

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا حشدت نحو 200.000 جندي روسي على حدود أوكرانيا، مؤكدًا أنه حاول إجراء محادثات مع نظيره الروسي دون نتيجة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، إن روسيا أقرت شن هجوم على أوكرانيا، مضيفًا أنه طالب فرنسا بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي بمنحنا دعما ماليا كليا.

في السياق ذاته، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الدفاع الروسي وقادة عسكريين روس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تغريدة له، إنه تم إجلاء نوبة ليلية في مصنع «تيتان للكيماويات» بشبه جزيرة القرم من العمال.

وقال إنه تحضير محتمل لاستفزاز آخر من جانب روسيا التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأوضح: “يبدو أن موسكو ليست لها حدود في محاولاتها اختلاق ذرائع لمزيد من العدوان”.

وأشار في تصريحات إنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، موضحًا أن “طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يعد تصعيدا جديدا ضدنا”.

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