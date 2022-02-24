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الرئيس الأوكراني: نحو 200 ألف جندي روسي على حدود بلادنا

الرئيس الأوكراني: نحو 200 ألف جندي روسي على حدود بلادنا
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تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نحو 200.000 جندي روسي على حدود بلاده.

وتأتي هذه التطورات بعدما تصاعدت حدة القصف على خط المواجهة في شرق أوكرانيا حيث اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، وهما منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو هذا الأسبوع وأمر بنشر القوات الروسية تحت مسمى “قوات لحفظ السلام”.

في سياق متصل، أكد الجيش الأوكراني أن يعمل على استدعا 14 ألف عسكري من الاحتياط للتدريب وقد يتم إرسالهم لجبهات القتال.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن السلطات ستستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للمشاركة في تدريبات عسكرية على خلفية التوتر مع روسيا.

وقال قائد “قوات الدفاع عن أراضي أوكرانيا”، يوري غالوشكين، في بيان نقله مكتب رئيس البلاد: “سيتم استدعاء 14200 عسكري من الاحتياط للمشاركة في التدريبات في مناطق ومقاطعات معينة”.

وأوضح غالوشكين أن خطة التدريبات تنص على إجراء الفعاليات الأولى في إطارها بأراضي منطقة دونباس بما في ذلك ماريوبل وسيفيرودونيتسك وكراماتورسك.

من جانبه، ذكر قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن العسكريين من قوات الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يتم إرسالهم إلى جبهات القتال لتنفيذ مهمات عسكرية.

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