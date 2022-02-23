وزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الخميس، أنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يعد تصعيدا جديدا ضد أوكرانيا.

وقال كوليبا في تصريحات صحفية، إنه على الأمم المتحدة العمل بشكل حاسم لمواجهة مسار روسيا العدائي، مشددا على أن “التحركات الروسية تتجاوز التهديد لأمن وسلامة بلادنا”.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا سيعني انهيار النظام العالمي، لافتا إلى “كل ساعة تمر تمثل تهديدًا لشعبنا”.

وشدد وزير خارجية أوكرانيا مجددا على إيمان أوكرانيا بالدبلوماسية، وأنه لا بديل عن الحلول السلمية لإنهاء الأزمة.

وتابع في الوقت نفسه أن “القوات الروسية تكثف قصفها للمناطق المدنية في بلادنا”، وشدد على أن موسكو “متورطة في النزاع المسلح في دونباس وتحاول إيجاد مبرر لشن الحرب”.