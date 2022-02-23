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وفاة الطيار فايز العلي قائد أخطر رحلة من الكويت إلى الصين.. والحزن يعم بعد كشف السبب

وفاة الطيار فايز العلي قائد أخطر رحلة من الكويت إلى الصين.. والحزن يعم بعد كشف السبب
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تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بحالة من الحزن ناعين الطيار فايز العلي، صاحب أشهر رحلة طيران إلى الصين لجلب مستلزمات فيروس كورونا في بداية الجائحة.

وأعلن أصدقاء “العلي” وفاته عبر حساباتهم على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما سبب حالة حزن بين الجميع الذين أشاروا إلى أنه كان سببًا في إنقاذ حياة الكثيرين من كورونا ورحل هو متأثرًا بها.

والطيار فايز العلي قائد الطائرة التي غادرت لأول مرة للصين لجلب مواد فحص كورونا للكويت ، وكان مخاطراً بحياته من أجل وطنه وشعبه وتوفي اليوم جراء إصابته بالفيروس.

وحسب وسائل إعلام محلية، دفن فايز العلي بعد صلاة العصر في مقبرة الصلبيخات ، وشيعه حشد كبير من المواطنين، داعين له بالرحمة والمغفرة.

 

 

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