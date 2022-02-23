أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء لوجانسك ودونيتسك

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوجانسك.

وأعلن البرلمان الأوكراني، أنه أقر اليوم، تشريعًا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح.

وبدأت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في دعوة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، للخدمة في الجيش.

وأوضحت أن دعوة الاحتياط والاستعداد للحرب جائت بناء على قرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مؤكدة أن مدة الخدمة القصوى هي عام.

وفي وقت سابق طالبت السلطات الأوكرانية، مواطنيها بمغادرة روسيا بشكل فوري وعاجل.

وأوصت الحكومة رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوجانسيك ودونيتسك شرق أوكرانيا.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، داعيًا طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.