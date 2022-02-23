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“إحسان” تكشف عن إجمالي التبرعات في المنصة منذ إطلاقها

“إحسان” تكشف عن إجمالي التبرعات في المنصة منذ إطلاقها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، أن إجمالي التبرعات في المنصة بلغ أكثر من مليار و300 مليون ريال، وتجاوز عدد عمليات التبرع أكثر من 19 مليون عملية تبرع.

يأتي هذا في الوقت الذي استقبل فيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، حيث تم استعراض إسهامات المنصة ومبادراتها في القطاع الخيري ومجالاته والمستفيدين منه، وتقديم الشكر لسموه على دعمه للمنصة منذ إطلاقها.

وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بدور المنصة في تمكين القطاع الخيري في منطقة الرياض بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام، مما أسهم في بناء قدرات الجمعيات الخيرية وتعزيز دورها في أداء مهامها في خدمة الحالات المستفيدة، وفق الحوكمة التي تعمل بها بكفاءة عالية مع الجهات الإشرافية.

ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل التطوعي تأسست بالأمر السامي الكريم، وتسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري.

تصميم بمقاس طولي، بخلفية بيضاء بالأعلى، وخضراء من الأسفل.. أعلى اليمين: شعار منصة إحسان باللون الأخضر أعلى منتصف التصميم: أيقونة ليد ممسكة بنبتة ذات غُصنين، مكتوب بجانبها بخط أخضر عريض: (بإحســــــانكم.. يستمر العطاء) في النصف الأخضر من التصميم بالأسفل: إطار مربعي أبيض في أعلى طرفه اليمين ثلاثة سنابل بيضاء، وفي أسفل طرفه الأيسر أربعة سنابل بيضاء "دلالة على شعار منصة إحسان بسبعة سنابل" داخل الإطار مكتوب: (إجمالي التبرعات: 1,300,000,000 ريــال) (عدد عمليات التبرع: 19,000,000 عملية تبرع)

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