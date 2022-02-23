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أخطر الأسلحة.. جواسيس الكرملين ينتشرون في أوكرانيا

أخطر الأسلحة.. جواسيس الكرملين ينتشرون في أوكرانيا
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تواصل – وكالات:

تمتلك روسيا سلاحاً آخر يعد الأخطر داخل العاصمة الأوكرانية كييف، وهو عبارة عن شبكة من الجواسيس طورتها موسكو لعقود في صفوف الجيش الأوكراني والمخابرات والأمن.

وتعد الشبكة أصغر بكثير مما كانت عليه عندما بدأ الصراع في عام 2014 مع استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم والغزو السري لمنطقة دونباس الشرقية، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكشف مستشار الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن شبكة المخابرات الروسية العاملة في كييف موجودة منذ وقت طويل. وأضاف أن “مهمتهم من مركز موسكو بسيطة. ليس لديهم مهمة أخرى سوى تدميرنا كأمة”.

وأفاد تقرير “وول ستريت” بأن عدداً من المسؤولين بالأمن الأوكراني، الحاليين والسابقين، يشكون علناً في أن بعض زملائهم، بما في ذلك في المناصب العليا، يعملون سراً لصالح موسكو.

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