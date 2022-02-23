لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة نيوم

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أعلنت شركة نيوم، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس – بمدينة نيوم، وفقاً للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي الإدارة والفواتير.
(Administration & Billing Specialist)
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة / المالية ، أو تخصصات الأعمال ذات الصلة.
– يفضل خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وعمليات إدارة النقد والمحاسبة والإجراءات المالية.
– يفضل الشهادات المهنية مثل CMA CPA و CFA.
– فهم ممتاز للتمويل ومقاييس الأداء المالي.
– معرفة ممتازة بالضرائب والزكاة في المملكة العربية السعودية.
– معرفة عملية ممتازة في إدارة قاعدة بيانات كبيرة في Microsoft Excel و Access.
2- أخصائي التخطيط.
(Planning Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– خبرة في إعداد عناصر الرقابة على المستندات.
– معرفة إجراءات أنظمة التوثيق.
– بإعداد إجراءات التعامل مع المستندات.
3- مدير الذكاء التسويقي.
(Market Intelligence Manager)
– درجة البكالوريوس في الإحصاء أو علوم البيانات أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الطاقة وذكاء الأعمال.
– الخبرة ذات الصلة في جمع بيانات نمذجة الطاقة وتطوير السيناريو.
– فهم قوي لأدوات تحليل المعلومات وإعداد التقارير المختلفة (PowerBI).
– مهارات تحليلية قوية مع إظهار القدرة على حل المشكلات.
4- مهندس المعايير التقنية.
(Technical Standards Engineer)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– التعلم المستمر والاستعداد للابتكار.
– التفكير المستقبلي نحو BIM وعلاقته بالمعايير.
– خلفية قوية في المعايير الدولية ، بما في ذلك معايير التكافؤ والمقارنة.
مميزات العمل في نيوم:
– رواتب ومكافآت تنافسية.
– سكن / نقل مجاني.
– خدمات التدبير المنزلي مجانا.
– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.
– بدل سفر سنوي.
– وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).
– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.
– مكافأة سنوية 20-30٪ (على أساس الأداء).
– خطة حوافز طويلة الأجل.
– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).
– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
– العمل عن بعد لمدة (24 يوم) سنويا.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم:
1- أخصائي الإدارة والفواتير:
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2- أخصائي التخطيط:
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3- مدير الذكاء التسويقي:
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4- مهندس المعايير التقنية:
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