لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة نيوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس – بمدينة نيوم، وفقاً للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي الإدارة والفواتير.

(Administration & Billing Specialist)

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة / المالية ، أو تخصصات الأعمال ذات الصلة.

– يفضل خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وعمليات إدارة النقد والمحاسبة والإجراءات المالية.

– يفضل الشهادات المهنية مثل CMA CPA و CFA.

– فهم ممتاز للتمويل ومقاييس الأداء المالي.

– معرفة ممتازة بالضرائب والزكاة في المملكة العربية السعودية.

– معرفة عملية ممتازة في إدارة قاعدة بيانات كبيرة في Microsoft Excel و Access.

2- أخصائي التخطيط.

(Planning Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– خبرة في إعداد عناصر الرقابة على المستندات.

– معرفة إجراءات أنظمة التوثيق.

– بإعداد إجراءات التعامل مع المستندات.

3- مدير الذكاء التسويقي.

(Market Intelligence Manager)

– درجة البكالوريوس في الإحصاء أو علوم البيانات أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الطاقة وذكاء الأعمال.

– الخبرة ذات الصلة في جمع بيانات نمذجة الطاقة وتطوير السيناريو.

– فهم قوي لأدوات تحليل المعلومات وإعداد التقارير المختلفة (PowerBI).

– مهارات تحليلية قوية مع إظهار القدرة على حل المشكلات.

4- مهندس المعايير التقنية.

(Technical Standards Engineer)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– التعلم المستمر والاستعداد للابتكار.

– التفكير المستقبلي نحو BIM وعلاقته بالمعايير.

– خلفية قوية في المعايير الدولية ، بما في ذلك معايير التكافؤ والمقارنة.

مميزات العمل في نيوم:

– رواتب ومكافآت تنافسية.

– سكن / نقل مجاني.

– خدمات التدبير المنزلي مجانا.

– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.

– بدل سفر سنوي.

– وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).

– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.

– مكافأة سنوية 20-30٪ (على أساس الأداء).

– خطة حوافز طويلة الأجل.

– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).

– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.

– العمل عن بعد لمدة (24 يوم) سنويا.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم:

1- أخصائي الإدارة والفواتير:

(اضغط هنا)

2- أخصائي التخطيط:

( اضغط هنا)

3- مدير الذكاء التسويقي:

(اضغط هنا)

4- مهندس المعايير التقنية:

(اضغط هنا)