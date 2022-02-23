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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة نيوم

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة نيوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس – بمدينة نيوم، وفقاً للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي الإدارة والفواتير.
(Administration & Billing Specialist)
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة / المالية ، أو تخصصات الأعمال ذات الصلة.
– يفضل خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وعمليات إدارة النقد والمحاسبة والإجراءات المالية.
– يفضل الشهادات المهنية مثل CMA CPA و CFA.
– فهم ممتاز للتمويل ومقاييس الأداء المالي.
– معرفة ممتازة بالضرائب والزكاة في المملكة العربية السعودية.
– معرفة عملية ممتازة في إدارة قاعدة بيانات كبيرة في Microsoft Excel و Access.
2- أخصائي التخطيط.
(Planning Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– خبرة في إعداد عناصر الرقابة على المستندات.
– معرفة إجراءات أنظمة التوثيق.
– بإعداد إجراءات التعامل مع المستندات.
3- مدير الذكاء التسويقي.
(Market Intelligence Manager)
– درجة البكالوريوس في الإحصاء أو علوم البيانات أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الطاقة وذكاء الأعمال.
– الخبرة ذات الصلة في جمع بيانات نمذجة الطاقة وتطوير السيناريو.
– فهم قوي لأدوات تحليل المعلومات وإعداد التقارير المختلفة (PowerBI).
– مهارات تحليلية قوية مع إظهار القدرة على حل المشكلات.
4- مهندس المعايير التقنية.
(Technical Standards Engineer)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– التعلم المستمر والاستعداد للابتكار.
– التفكير المستقبلي نحو BIM وعلاقته بالمعايير.
– خلفية قوية في المعايير الدولية ، بما في ذلك معايير التكافؤ والمقارنة.
مميزات العمل في نيوم:
– رواتب ومكافآت تنافسية.
– سكن / نقل مجاني.
– خدمات التدبير المنزلي مجانا.
– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.
– بدل سفر سنوي.
– وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).
– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.
– مكافأة سنوية 20-30٪ (على أساس الأداء).
– خطة حوافز طويلة الأجل.
– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).
– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
– العمل عن بعد لمدة (24 يوم) سنويا.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم:
1- أخصائي الإدارة والفواتير:
(اضغط هنا)
2- أخصائي التخطيط:
( اضغط هنا)
3- مدير الذكاء التسويقي:
(اضغط هنا)
4- مهندس المعايير التقنية:
(اضغط هنا)

 

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