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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ الدخل الثابت والشؤون القانونية للخزانة: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة الصندوق الرئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير الشؤون القانونية/ إدارة رأس المال والأصول: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ تنمية الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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