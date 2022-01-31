«رسالة للأشقاء العرب».. ماذا قال وزير خارجية لبنان عن سلاح مليشيا حزب الله؟

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية اللبناني د. عبدالله بوحبيب، أن بلاده تعوّل على المساعي الكويتية لإنهاء الخلاف العربي مع بلاده وإعادة الثقة بها.

وشدد أن الوساطة العربية أفضل كثيراً من التدخلات الأجنبية لإنهاء الخلافات بين الأشقاء.

وأضاف في تصريحات صحفية للقبس الكويتية أنه قد تكون هناك خلافات بين لبنان وبعض الأشقاء، لكننا نراهن على المسعى الكويتي البناء.

وحول سلاح مليشيا «حزب الله»، أكد قائلا: “الشعب اللبناني يريد جيشاً واحداً، لكن هناك احتلالاً فرض علينا المقاومة، مشدداً على أن بعض الإشكاليات تتطلب التعامل معها بواقعية وحكمة لضمان الاستقرار الداخلي”.

وتابع قائلا : “نأمل هنا أن يكون الأشقاء العرب إلى جانبنا في التعامل مع هذه المسألة، وكثيراً ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها”.

كما نوّه أن من القرارات فشل تطبيقها، وهذا القرار لم نبدأ بعد بمعالجته مع الأشقاء، ولنبدأ بمعالجته”.