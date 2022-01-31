«التجارة»: الجرعة التنشيطية شرط لدخول الأسواق والمقاهي بدءا من هذا الموعد

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نوهت وزارة التجارة إلى الجرعة التنشيطية ستكون شرطًا لاستمرار التحصين ودخول الأسواق والمطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بدءا من الغد.

وقالت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه سيتم تطبيق ذلك الشرط للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى 8 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، باستثناء الفئات المعفاة من أخذ اللقاح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (4211) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضاً تسجيل (5162) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (640,353) حالة ولله الحمد.