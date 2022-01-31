«أميكو» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى براتب 6,200

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أعلنت شركة الأمين للتجهيزات الطبية (أميكو)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بمجال التوريد في (الرياض، جدة، الخبر) – وفقاً للتفاصيل التالية:
المُسمى الوظيفي:
– مندوبي توريد.
المؤهلات والخبرات:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– يمتلك سيارة للقيام بمهام عمله.
نطاق الراتب:
– راتب شهري: 6,200 ريال.
– تأمين طبي / تأمين على الحياة.
– مكافئة سنوية وفق تقييم الأداء السنوي.
مكان العمل:
– جدة / الرياض / الخبر.
التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
– (careers.ksa@amicogroup.com )
– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في حقل العنوان.