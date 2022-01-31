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«أميكو» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى براتب 6,200

«أميكو» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى براتب 6,200
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الأمين للتجهيزات الطبية (أميكو)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بمجال التوريد في (الرياض، جدة، الخبر) – وفقاً للتفاصيل التالية:

المُسمى الوظيفي:

– مندوبي توريد.

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– يمتلك سيارة للقيام بمهام عمله.

نطاق الراتب:

– راتب شهري: 6,200 ريال.

– تأمين طبي / تأمين على الحياة.

– مكافئة سنوية وفق تقييم الأداء السنوي.

مكان العمل:

– جدة / الرياض / الخبر.

التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

– (careers.ksa@amicogroup.com )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في حقل العنوان.

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