مجلس الأمن في مأزق حيال هستيريا الغرب حول أوكرانيا

تواصل ـ فريق التحرير

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن المجلس في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب تجاه أوكرانيا.

وقال نيبينزيا: “ندعو الجميع للتحلي بالمبدئية وعدم استخدام منصة مجلس الأمن لبث الادعاءات”، مضيفا “تأجيج الهستيريا يضر بأوكرانيا نفسها، التي طالب رئيسها فلاديمير زيلينسكي بالكف عن ذلك”.

وتابع: “تخريب اتفاقيات مينسك من قبل كييف قد ينتهي بشكل سيئ، وستدمر أوكرانيا نفسها”.

وأشار إلى أن “الأزمة الأوكرانية لها بعد واحد فقط، وهو الداخل.. لا يمكن تصحيح الوضع إلا بتنفيذ كييف اتفاقيات مينسك التي تنص على حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك”.

وشدد على أنه “إذا كان الزملاء الغربيون يدفعون كييف لتخريب اتفاقيات مينسك، فإن هذا يمكن أن ينتهي بأكثر طريقة يرثى لها بالنسبة لأوكرانيا، لأنها ستدمر نفسها… ولا علاقة لروسيا بذلك”.

وعبر عن دهشته: “نحن لا نفهم ما نناقشه هنا اليوم ولماذا نحن هنا أصلا.. نشر القوات الروسية في أراضينا يجعل زملاءنا الغربيين والأمريكيين يقولون إننا نحضر لعمل عسكري وحتى عمل عدواني ضد أوكرانيا الذي أكدوا لنا جميعا أنه سيقع في غضون أسابيع قليلة إن لم يكن أياما قليلة، ومع ذلك، لا يوجد دليل يؤكد مثل هذا الاتهام الخطير على الإطلاق”.

وتابع: “مثل هذا الحديث عن الغزو كان محاولة لدق إسفين الفرقة بين روسيا وأوكرانيا، فيما يتم غسل أدمغة الأوكرانيين بنشاط”.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول أوكرانيا في مدينة نيويورك، بناء على طلب من الولايات المتحدة.