هل سمعتها من قبل.. لماذا يُكتب رزق الإنسان في بطن أمه قبل أجله؟

تواصل ـ فريق التحرير

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لماذا يؤمر الملك بكتابة الرزق للإنسان وهو في بطن أمه قبل كتابة أجله وعمله؟

وقال الشيخ: “هذه الأمور تكتب والإنسان في بطن أمه، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، سواء قلنا بعد الأربعين أو 120 يوما؛ فهذا يدل على أن كل شيء قد كُتب وفُرغ منه، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له”.

وأضاف: “ولاحظ هنا كيف بدأ بالرزق، وهذا فيه الحث على القناعة، والزجر عن الحرص الشديد، لأن الرزق مكتوب للإنسان، لكن مطلوب من الإنسان السعي، لكن لن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له؛ فمهما كد وكدح وتعب لن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له، لكن مأمور بفعل الأسباب على أنها مجرد أسباب، وهذا يعطي المسلم القناعة والرضا”.

وتابع: “الذي لا يؤمن بقضية الرزق وأنه مكتوب، تجد أنه يتحسر تحسرا شديدا عندما تفوته صفقة، أو يخسر، وربما يتأثر نفسيا بذلك؛ لكن المؤمن الذي آمن بقضية الرزق، وأن الرزق كتب له وهو في بطن أمه، يكون ذا قناعة ورضا واطمئنان؛ سيقول لو أن هذا الرزق لو كتب لي لجاء، لكنه لم يكتب لي”.

وأكد: “وهذه قضية مهمة جدا وينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم، أنه لن يتأيه من الرزق إلا ما كتب الله له”.