الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل سمعتها من قبل.. لماذا يُكتب رزق الإنسان في بطن أمه قبل أجله؟

هل سمعتها من قبل.. لماذا يُكتب رزق الإنسان في بطن أمه قبل أجله؟
0

تواصل ـ فريق التحرير

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لماذا يؤمر الملك بكتابة الرزق للإنسان وهو في بطن أمه قبل كتابة أجله وعمله؟

وقال الشيخ: “هذه الأمور تكتب والإنسان في بطن أمه، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، سواء قلنا بعد الأربعين أو 120 يوما؛ فهذا يدل على أن كل شيء قد كُتب وفُرغ منه، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له”.

وأضاف: “ولاحظ هنا كيف بدأ بالرزق، وهذا فيه الحث على القناعة، والزجر عن الحرص الشديد، لأن الرزق مكتوب للإنسان، لكن مطلوب من الإنسان السعي، لكن لن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له؛ فمهما كد وكدح وتعب لن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له، لكن مأمور بفعل الأسباب على أنها مجرد أسباب، وهذا يعطي المسلم القناعة والرضا”.

وتابع: “الذي لا يؤمن بقضية الرزق وأنه مكتوب، تجد أنه يتحسر تحسرا شديدا عندما تفوته صفقة، أو يخسر، وربما يتأثر نفسيا بذلك؛ لكن المؤمن الذي آمن بقضية الرزق، وأن الرزق كتب له وهو في بطن أمه، يكون ذا قناعة ورضا واطمئنان؛ سيقول لو أن هذا الرزق لو كتب لي لجاء، لكنه لم يكتب لي”.

وأكد: “وهذه قضية مهمة جدا وينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم، أنه لن يتأيه من الرزق إلا ما كتب الله له”.

مواد ذات صلة

«حرمان وقلة توفيق».. يتأخر دائما عن حضور صلاة الجمعة

«حرمان وقلة توفيق».. يتأخر دائما عن حضور صلاة الجمعة

اقتربنا من شهر رمضان.. هل يجوز إخراج الزكاة كوجبات إفطار؟

اقتربنا من شهر رمضان.. هل يجوز إخراج الزكاة كوجبات إفطار؟

أفضل كتاب قرأه الشيخ «ابن باز».. ماذا  تعرف عنه؟

أفضل كتاب قرأه الشيخ «ابن باز».. ماذا  تعرف عنه؟

«ماتت زوجة جاري الكافر» هل يجوز تعزيته؟.. نعم ولكن احذر من هذا الأمر

«ماتت زوجة جاري الكافر» هل يجوز تعزيته؟.. نعم ولكن احذر من هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة