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«المواصفات والمقاييس»: 5 نصائح لشحن الأجهزة الذكية بأمان

«المواصفات والمقاييس»: 5 نصائح لشحن الأجهزة الذكية بأمان
المواصفات - الجودة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة لشحن الأجهزة الذكية بأمان.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن شحن الجهاز الذكي بأمان من خلال الإرشادات التالية:

1- اقتناء شاحن من الوكلاء أو المتاجر الموثوقة

2- التأكد من ثبات أجزاء الشاحن (الأسلاك والفيش)

3- تجنب استخدام الأجهزة الذكية أثناء الشحن

4- فصل الشاحن من مصدر الطاقة الكهربائية بعد اكتمال الشحن

5- الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن

 

 

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