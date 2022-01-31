«المواصفات والمقاييس»: 5 نصائح لشحن الأجهزة الذكية بأمان

تواصل – فريق التحرير:
وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة لشحن الأجهزة الذكية بأمان.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن شحن الجهاز الذكي بأمان من خلال الإرشادات التالية:
1- اقتناء شاحن من الوكلاء أو المتاجر الموثوقة
2- التأكد من ثبات أجزاء الشاحن (الأسلاك والفيش)
3- تجنب استخدام الأجهزة الذكية أثناء الشحن
4- فصل الشاحن من مصدر الطاقة الكهربائية بعد اكتمال الشحن
5- الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن
كيف تشحن جهازك الذكي بأمان؟#المواصفات_تحميكpic.twitter.com/M2nxnOi0SG
— المواصفات السعودية (@SASOGOV)January 31, 2022