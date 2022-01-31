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ماذا يُقصد بموسم «بذرة الست» و«عقرب الدم»؟.. الزعاق يوضح

ماذا يُقصد بموسم «بذرة الست» و«عقرب الدم»؟.. الزعاق يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، ‏سبب تسمية موسم “بذرة الست” و”عقرب الدم”، بهذه الأسماء والتي تكون خلال شهر فبراير من كل عام.

وقال “الزعاق” على قناة “العربية”، أن بذرة الست يقصد بها ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والحبوب، مشيرًا إلى أنها غالبا ما تكون ذات جودة عالية وهي الأيام الوحيدة التي تختص بهذه السمة وموطنها ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة أيام من أول العقارب.

أما  موسم “عقارب الدم”، فمدته 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوما، لافتًا إلى أن أجواء العقارب معتدلة، فالعشرون يوما الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهارا.

وأشار إلى أن العقارب سميت بهذا لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة من أمر الناس، وقيل لأن صغار العقارب تبدأ الظهور في هذا الموسم. وبرد العقارب يأتيك على حين غفلة بعدما يصافحك الدفء بلطفه.

وتابع الزعاق: في موسم العقارب ينشط الغبار، وينتشر البعوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيها العرجون بعنقه، وتتباهى الزهور بجمالها وروائحها.

وأوضح أن للعقارب عند العرب ثلاثة نجوم هي الذابح وبلع والسعود، أما أهالينا سابقاً فيسمونها عقرب السم والدم والدسم، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه.

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