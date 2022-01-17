الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة

وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة واحد سار لتقنية المعلومات (ساعي) توفر وظائف في مختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سائق توصيل طرود:

– مكان العمل (الرياض، جدة، أبها).

– وجود رخصة سارية المفعول و عدم وجود مخالفات مرورية.

2- فراز بريدي:

– مكان العمل (الرياض، الجوف، عرعر، حفر الباطن، الهفوف، مكة المكرمة، الدمام، أبها، جازان، نجران، الأحساء، القنفذة).

– وجود خبرة في نفس المجال.

3- أمين صندوق:

– مكان العمل (حائل، أبها، الباحة، الطائف، الجوف، عرعر، حفر الباطن).

– حاصل على دبلوم في تخصص (المحاسبة).

– وجود عضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

hiring@saee.sa

مواد ذات صلة

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف بعدة تخصصات شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف بعدة تخصصات شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف بدوام جزئي في هيئة تقويم التعليم والتدريب

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف بدوام جزئي في هيئة تقويم التعليم والتدريب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>