وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة واحد سار لتقنية المعلومات (ساعي) توفر وظائف في مختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- سائق توصيل طرود:
– مكان العمل (الرياض، جدة، أبها).
– وجود رخصة سارية المفعول و عدم وجود مخالفات مرورية.
2- فراز بريدي:
– مكان العمل (الرياض، الجوف، عرعر، حفر الباطن، الهفوف، مكة المكرمة، الدمام، أبها، جازان، نجران، الأحساء، القنفذة).
– وجود خبرة في نفس المجال.
3- أمين صندوق:
– مكان العمل (حائل، أبها، الباحة، الطائف، الجوف، عرعر، حفر الباطن).
– حاصل على دبلوم في تخصص (المحاسبة).
– وجود عضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
hiring@saee.sa