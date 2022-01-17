وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة

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أعلنت شركة واحد سار لتقنية المعلومات (ساعي) توفر وظائف في مختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سائق توصيل طرود:

– مكان العمل (الرياض، جدة، أبها).

– وجود رخصة سارية المفعول و عدم وجود مخالفات مرورية.

2- فراز بريدي:

– مكان العمل (الرياض، الجوف، عرعر، حفر الباطن، الهفوف، مكة المكرمة، الدمام، أبها، جازان، نجران، الأحساء، القنفذة).

– وجود خبرة في نفس المجال.

3- أمين صندوق:

– مكان العمل (حائل، أبها، الباحة، الطائف، الجوف، عرعر، حفر الباطن).

– حاصل على دبلوم في تخصص (المحاسبة).

– وجود عضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

hiring@saee.sa