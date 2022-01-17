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نماذج محاكاة بتعليم «المخواة» قبل العودة الحضورية

نماذج محاكاة بتعليم «المخواة» قبل العودة الحضورية
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تواصل ـ فريق التحرير

شرعت مدارس بـ “المخواة” في تنفيذ نماذج محاكاة لرحلة العودة ، وذلك إسهاما منها في تحقيق الاستعداد الجيد والتهيئة النفسية المتوازنة.

وكشف علي الجالوق، مدير التعليم بالمخواة، أن النماذج المحاكية تعتمد على تقديم مشاهد عملية في سياقات مختلفة يشارك فيها مجموعة من الطلاب والطالبات. وتبدأ من لحظة مغادرة الطالب منزله حتى وصوله لفصله لتحكي بقية تفاصيل اليوم الدراسي.

وبحسب صحيفة “المدينة” تشمل رحلة المحاكاة توضيحاً عمليا لكيفية الدخول الآمن للمدرسة والتعريف للطلاب بإجراءات الدخول من حيث قياس درجة الحرارة وتوزيع بعض الهدايا والاستقبال والترحبب من قبل المعلمين.

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