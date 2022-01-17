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تطور مذهل في مواجهة كورونا.. اكتشاف «متغير جيني» يقي من مخاطر الفيروس

تطور مذهل في مواجهة كورونا.. اكتشاف «متغير جيني» يقي من مخاطر الفيروس
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تواصل – وكالات:

تمكن باحثون من اكتشاف متغير جيني وقائي، يمكن بدوره أن يقي من الحالات الشديدة لفيروس كورونا، في تطور مذهل في الحرب ضد الفيروس الخطير.

ووفقا للدراسة الجديدة، فقد قارن الباحثون المعلومات من أشخاص من أسلاف مختلفة – بالنظر إلى مجموعات البيانات الجينية لأشخاص من سلالات إفريقية وأوروبية.

واستهدف العلماء في هذه الدراسة، معرفة ما إذا كان بإمكانهم تضييق نطاق البحث داخل مجموعة OAS1/2/3 وتحديد نفس الإشارة الوقائية في الأنماط الفردية الأقصر نسبيا للأشخاص الأفارقة – الذين لا يحملون نفس التدفق المعقد لإنسان نياندرتال ودينيسوفان، والجينات في الحمض النووي الخاص بهم، ما يجعل تحديد المتغيرات السببية المحتملة أكثر إشكالية، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وبحثت الدراسة تحليل لعينات  2787 حالة مصابة بفيروس كورونا إلى جانب البيانات الوراثية لـ 130997 فردا من أصل إفريقي، وحدد الباحثون تردد allele في الجين rs10774671 الذي يوفر الحماية من “كورونا” في المستشفى للأفراد من أصل إفريقي، وهو ما يتوافق مع ما سبق رؤيته في الأوروبيين.

وفي تطورات الدراسة ونتائجها، قال الباحثون إن المتغير المعني – المسمى rs10774671 G – يمنح الحماية ضد شدة كورونا بشكل مستقل عن allele الأخرى المرتبطة في السكان غير الأفارقة، ويوضح هذا التحليل أنه من المحتمل أن يكون المتغير السببي الوحيد وراء تأثير الحماية.

الجدير بالذكر أن العلماء ومنذ وقت مبكر، كانوا منشغلين بالتحقيق في كيفية تأثير جينات المريض على شدة عدوى “كوفيد-19″، وكشف العوامل الموروثة التي يبدو أنها تحمي الناس من المظاهر الحادة للمرض الناتج.

والآن، يبدو أن هذا الجهد كشف النقاب عن قيادة جديدة واعدة، وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها في أواخر عام 2020 والتي كشفت عن العديد من الآليات الجينية المرتبطة بحالات “كوفيد-19” المهددة للحياة، حدد فريق دولي من الباحثين متغيرا جينيا معينا يمكن أن يقي من الأمراض الخطيرة.

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