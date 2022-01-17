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هل يُسمح بتسجيل مولود باسم «مايكل»؟.. «الأحوال المدنية» ترد

هل يُسمح بتسجيل مولود باسم «مايكل»؟.. «الأحوال المدنية» ترد
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن شروط تسجيل وتغيير الأسماء في الهوية الوطنية، موضحًا موقف من هم دون 18 عامًا في حالة التقدم بطلب تغيير أسمائهم.

وقال “الجاسر” خلال حلوله ضيفًا في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه لا يُسمح بتقديم طلب تغيير اسم لمن هم أقل من 18 عامًا بنفسه لأنه لم يبلغ سن الرشد وفقا للنظام.

وأوضح أن من يحق له التقدم بطلب لتغيير اسمه هو والده وأمه، أو يوكل أحدهما الآخر في هذا الأمر.

وأضاف ردًا على سؤال إمكانية تسجيل الأسماء الأجنبية مثل “مايكل”، أن هذا ممنوع، لأنه لا يتفق مع اللغة العربية، مشيرًا إلى أن من شروط السماح بتسجيل الاسم أن يكون :

– متفقًا مع اللغة العربية .

– أن يكون غير مخالف للشرعية.

– يفضل أن يكون وفق الأشياء المتعارف عليها في المجتمع ولا يكون غريبًا.

أما عن الأسماء القديمة الغريبة، أشار إلى أنه إذا وافقت الضوابط السابقة، وكان الاسم قديم أو حديث يتم تسجيله.

ونوه أنه  عند الاسم الغريب ينصح ولي الأمر وإذا رفض يتم تسجيل الاسم وفق رغبته.

 

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