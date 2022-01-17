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هل يجوز تركيب الرموش المستعارة في المناسبات؟ «الخضير» يجيب

هل يجوز تركيب الرموش المستعارة في المناسبات؟ «الخضير» يجيب
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 تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، تركيب الرموش المستعارة في المناسبات.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيه “ما حكم تركيب الرموش المستعارة للزينة في المناسبات ومن ثم خلعها، وليس تدليسًا على الناس إنما للزينة، والكل يعلم أنها رموش مستعارة؟ وهل تدخل هذه في الوصل أم لا؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “نعم، هي من الوصل، فلا تجوز، و«لعن الله الواصلة والمستوصلة» [البخاري: 5933].

وتابع الشيخ الخضير “في (صحيح البخاري) من حديث معاوية –رضي الله عنه- أنه جاء ومعه حَرَسيٌّ بيده قصة من شعر فتناولها وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» [البخاري: 5932]، وترجم عليه الإمام البخاري بـ(باب الوصل في الشعر)”.

وختم الشيخ الخضير بقوله “يدل ذلك على أن ما زيد فيه سواء كان في شعر الرأس أو في شعر الرموش أو الحواجب كله داخل في عموم الخبر فلا يجوز”.

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