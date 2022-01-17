طفل مصري يصبح حديث «السوشيال ميديا» بسبب ما فعله مع والده للتبرع لحملة «أبوفلة»

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لطفل مصري من “سيناء” يبكي بحرقة مطالبًا والده بالتبرع لحملة اليوتيوبر الشهير “أبو فلة”، التي تهدف لجمع 10مليون دولار، لتقديم الدعم لـ 100 ألف أسرة من اللاجئين والمحتاجين في حملة أطلق عليها “أجمل شتاء في العالم”.

وظهر الطفل المصري يبكي مطالبًا والده بالتبرع لحملة “أبوفلة”، فيما يقوم والده بطرح أسئلة عليه من الهدف من التبرع، ليجيب الطفل بأنه يتبرع لـ 100 ألف أسرة لعمل “بيوت تدفيهم من الشتاء”، وهو الموقف الذي أثار إعجاب المغردين مما فعله هذا الطفل على الرغم من صغر سنه وإصراره على التبرع للمحتاجين.

وحملة «أجمل شتاء في العالم» تعاونت مع اليوتيوبر الشاب حسن سليمان الشهير بـ «أبوفلة»، في المبادرة الإنسانية الهادفة التي ستوفر الدعم لمئات الآلاف ممن هم بحاجة للمساندة تحت عنوان “لنجعل شتاءهم أدفأ”، حيث ستجمع 10 ملايين دولار بهدف تقديم الدعم لأكثر من 100,000 أسرة من اللاجئين والمحتاجين في العالم العربي وأفريقيا، لمساعدتهم على تخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتهم الأساسية لتجاوز مصاعبه وإعادة الدفء إلى خيامهم وأماكن وجودهم وتجمعهم

وقال “أبوفلة” في تصريحات إعلامية :”المشروع بكل بساطة 10 مليون دولار ده لمئة ألف عائلة عربية وافريقية ما في دولة محددة ما في جنسية محددة ما في عرق محدد رح تروح لناس المحتاجين”.

وأضاف أن الحملة هي بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.