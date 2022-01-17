«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول الميزانية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).

– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في إعداد الميزانية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).

2- أخصائي أول الضرائب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).

– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في المحاسبة الضريبية وإعداد التقارير.

– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي أول الميزانية:

2- أخصائي أول الضرائب: