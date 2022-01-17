«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أول الميزانية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).
– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في إعداد الميزانية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).
2- أخصائي أول الضرائب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).
– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في المحاسبة الضريبية وإعداد التقارير.
– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي أول الميزانية:
2- أخصائي أول الضرائب: