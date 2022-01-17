الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أول الميزانية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).
– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في إعداد الميزانية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).
2- أخصائي أول الضرائب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة).
– خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الشؤون المالية، منها خبرة سنتين على الأقل في المحاسبة الضريبية وإعداد التقارير.
– إجادة اللغة الإنجليزية (متقدم).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي أول الميزانية:
 
2- أخصائي أول الضرائب:

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة

وظائف شاغرة في أكثر من 15 مدينة

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم والتقنية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم والتقنية

وظائف بعدة تخصصات شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف بعدة تخصصات شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>