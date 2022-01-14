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على غير المألوف.. لبؤة تصطحب عجلا بريا (فيديو)

على غير المألوف.. لبؤة تصطحب عجلا بريا (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غير مألوف، للبؤة تخالف طبيعتها وتصطحب عجلا بريا صغيرا في قطيعه بتنزانيا.

وكان مقطع فيديو، تم توثيقه في محمية سيرينجيتي التنزانية، قد رصد سلوكا غريبا للبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير في هدوء وانسجام دون أن تقوم بافتراسه، بعد ان أصبح صيدا سهلا.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا، أن المقطع جسد تفوق غريزة الأمومة على الافتراس.

وقد أظهر المقطع العجل الصغير وهو يمشي بجانب اللبؤة التي اصطحبته لقطيعه في هدوء تام، وهو أمر مستبعد تماما بالنسبة للمفترسات.

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