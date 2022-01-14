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«بيونغ يانغ» تهدد واشنطن بإجراءات انتقامية

«بيونغ يانغ» تهدد واشنطن بإجراءات انتقامية
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تواصل – وكالات:

حذرت بيونغ يانغ من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “يونهاب” عن وسائل إعلام كورية شمالية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها “ممارسة لحق الدفاع عن النفس”.

وأضاف متوعدا واشنطن “إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أقوى وأكثر تحديدا”.

يذكر أن تصريحات المسؤول في كوريا الشمالية تأتي ردا على تعليق كتبته مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد على “تويتر”.

وقالت ليندا توماس في التغريدة : “الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي”.

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