استشاري: مضغ هذا الدواء أثناء الجلطة القلبية ينقذ من الموت

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن من يصاب بالجلطة القلبية يمكن إنقاذه من الموت بمضغ نوع من العلاج يقلل نسبة الوفيات.

وقال “النمر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “‏مضغ الأسبرين فور حدوث الجلطة القلبية يقلل الوفيات بنسبة ١٥ – ٢٠%”.

فيما سأل أحد متابعيه: هل أي مصاب بالجلطة يأخذ أسبرين؟.

ورد الاستشاري بالقول :” جلطة قلب، نعم، إلا إذا كان عنده نزيف معدة مثلًا أو حساسية شديدة من الأسبرين”.

ورد على سؤال آخر، بأن الكحة المتواصلة فور حدوث الجلطة، لا تقلل الإصابة، وتسبب نشاط للقلب.