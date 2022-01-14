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هل يمكن لمستفيدي الضمان الحصول على شقة؟ «سكني» يجيب

هل يمكن لمستفيدي الضمان الحصول على شقة؟ «سكني» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سكني آلية تقديم مستفيدي الضمان على طلب للحصول على شقة والإجراءات التي يمكن اتباعها للتقديم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن قال فيه “والدتي مستفيدة من الضمان هل يمكن لها التقديم لتأخذ شقة”.

وأجاب برنامج سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين” بقوله إن الآلية تشمل الآتي:

1- يكون التقديم في البداية من خلال التسجيل عبر منصة سكني

2- في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم -الضمان الاجتماعي- ومستحق، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي.

3- سيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب بإذن الله تعالى.

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