فيديو مؤثر لعامل سوداني.. قطعت يده ويعمل حمّالا ليبتعد عن ذل سؤال الناس

تواصل- فريق التحرير:

“أفضل العمل حمالا على أن أطلب المال من الناس”، بهذه العبارة كان رد أب سوداني فقد يده ، ويحمل بضائع، تصل لأكثر من 100 كيلو جرام لإعالة أسرته.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي للعامل السوداني، والذي ظهر وهو يلهج بعبارات الرضا قائلا :” الحمد لله.. أعيش في أمان الله وأنا مقتنع بمصيري”.

وكان العامل السوداني الصابر،قد تعرض لحادثة أدت إلى قطع يده في ورشة حديد.

وتابع قائلا: عندما ووصلوا بي إلى الطبيب ووجدت يدي مقطوعة قلت ” الله كريم”.

وقد بحث الرجل عن عمل لمدة عامين، حتى وصل إلى تاجر حبوب فعمل عنده، في محمل البضائع إلى أوزان تصل لـ 100 كيلو جرام.