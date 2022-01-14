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فيديو مؤثر لعامل سوداني.. قطعت يده ويعمل حمّالا ليبتعد عن ذل سؤال الناس

فيديو مؤثر لعامل سوداني.. قطعت يده ويعمل حمّالا ليبتعد عن ذل سؤال الناس
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تواصل- فريق التحرير:

“أفضل العمل حمالا على أن أطلب المال من الناس”، بهذه العبارة كان رد أب سوداني فقد يده ، ويحمل بضائع،  تصل لأكثر من 100 كيلو جرام لإعالة أسرته.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي للعامل السوداني، والذي ظهر وهو يلهج بعبارات الرضا قائلا :” الحمد لله.. أعيش في أمان الله وأنا مقتنع بمصيري”.

وكان العامل السوداني الصابر،قد تعرض لحادثة أدت إلى قطع يده في ورشة حديد.

وتابع قائلا: عندما ووصلوا بي إلى الطبيب ووجدت يدي مقطوعة قلت ” الله كريم”.

وقد بحث الرجل عن عمل لمدة عامين، حتى وصل إلى تاجر حبوب فعمل عنده، في محمل البضائع إلى أوزان تصل لـ 100 كيلو جرام.

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