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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد 10 سنوات.. الإفراج عن قيادي بارز في نظام معمر القذافي

بعد 10 سنوات.. الإفراج عن قيادي بارز في نظام معمر القذافي
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تواصل- فريق التحرير:

أفرجت السلطات الليبية عن عمران الفرجاني القيادي العسكري في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي بعد 10 سنوات من احتجازه.

وحسب قناة “الجماهيرية” ، فإن اللواء عمران محمد عمران الفرجاني آمر جهاز حرس السواحل والموانئ الليبية “يعد واحدا من قيادات النظام الجماهيري، الذين سجنوا في أعقاب موجة الأحكام بعد فبراير 2011”.

وقالت القناة إن الكثيرين أشادوا بخطوة الإفراج عن الفرجاني، ويطالبون بالإفراج عن كل قيادات النظام الجماهيري الموجودين في السجون.

ووصفت القناة الإفراج عن القيادي الليبي بأنها “خطوة مقدرة في إطار العمل على المصالحة الوطنية الشاملة”.

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