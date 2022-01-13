الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماذا تعرف عن الصندوق الأسود في الطائرات وما وظيفته؟

ماذا تعرف عن الصندوق الأسود في الطائرات وما وظيفته؟
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الطيران المدني إنه يوجد في كل طائرة صندوقان يطلق عليهما اسم الصندوق الأسود، كما أوضحت الهيئة أنواع ووظيفة كل من هذين الصندوقين.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصندوق الأسود يعد ذاكرة الطائرة وحافظ أسرار ظروف الرحلة أثناء الطيران.

وأضافت أنه يوجد في كل طائرة صندوقان يقعان غالبا في الجزء الخلفي من الطائرة.

وبينت أن المحققين يعودون إلى الصندوق الأسود في الحوادث أو الكوارث التي تحل بالطائرات من أجل معرفة المسببات والعوامل التي أدت لها.

وعن أنواع ووظائف الصناديق السوداء التي توجد في الطائرات فهي كالتالي:

– الصندوق الأسود الأول ووظيفته:

1- حفظ البيانات الرقمية والقيم الفيزيائية

2- يسجل آخر 25 ساعة تشغيل بالطائرة

– الصندوق الأسود الثاني ووظيفته:

1- تسجيل الأصوات داخل المقصورة القيادة

2- يسجل آخر 3 ساعات تشغيل

مواد ذات صلة

طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة

طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة

«القيادة» تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا تحطم الطائرة

«القيادة» تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا تحطم الطائرة

10 نصائح لحماية نفسك من كورونا على متن الطائرة

10 نصائح لحماية نفسك من كورونا على متن الطائرة

«المطلق» يوجه نصيحة للمعتمرين بشأن «الميقات» والتوقيت المناسب للإحرام (فيديو)

«المطلق» يوجه نصيحة للمعتمرين بشأن «الميقات» والتوقيت المناسب للإحرام (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة