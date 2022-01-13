شاهد.. مسن تسعيني على جبهات القتال باليمن يبعث رسالة لخادم الحرمين

تواصل- فريق التحرير:

بكلمات وعبارات تحمل التقدير والحب، بعث مسن يمني برسالة معبرة تكشف تقدير الشعب اليمني لشعب المملكة ولقيادتها الكريمة.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد نشر مقطع فيديو لمسن يمني يبلغ من العمر 90 عاما، وهو على جبهات القتال في اليمن، حيث يبعث برسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين.

وعلق الإرياني على الفيديو قائلا :” كلمات من القلب تعبر عن تقدير ومحبة الشعب اليمني للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله”.

وأضاف أن الكلمات :” من الوالد القدير أبو سيف محمد السالمي(91)عاما، لم يمنعه سنه من التوجه للجبهة للانخراط في معركة بلادنا وشعبنا في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية”.