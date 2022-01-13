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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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استشاري: 5 أعراض صحية خطيرة لنقص فيتامين D

استشاري: 5 أعراض صحية خطيرة لنقص فيتامين D
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.ناصر الجهني استشاري غدد صم وسكري، من خطورة نقص فيتامين (د) على الصحة، حيث يسبب ذلك العديد الأعراض الخطيرة .

وتشمل تلك الأعراض ما يلي:

1- آلام العظام والعضلات
2- هشاشة العظام
3- لين العظام
4- احتمال الاكتئاب والقلق
5- تساقط الشعر

وأشار الجهني، إلى أن نقص فيتامين د أيضا يرتبط باحتمال الإصابة بأمراض أخرى كالتالي:

– السكري
– ضغط الدم
– السرطان
– حالات المناعة الذاتية

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