استشاري: 5 أعراض صحية خطيرة لنقص فيتامين D

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حذر د.ناصر الجهني استشاري غدد صم وسكري، من خطورة نقص فيتامين (د) على الصحة، حيث يسبب ذلك العديد الأعراض الخطيرة .

وتشمل تلك الأعراض ما يلي:

1- آلام العظام والعضلات

2- هشاشة العظام

3- لين العظام

4- احتمال الاكتئاب والقلق

5- تساقط الشعر

وأشار الجهني، إلى أن نقص فيتامين د أيضا يرتبط باحتمال الإصابة بأمراض أخرى كالتالي:

– السكري

– ضغط الدم

– السرطان

– حالات المناعة الذاتية