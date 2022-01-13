استشاري: 5 أعراض صحية خطيرة لنقص فيتامين D

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حذر د.ناصر الجهني استشاري غدد صم وسكري، من خطورة نقص فيتامين (د) على الصحة، حيث يسبب ذلك العديد الأعراض الخطيرة .
وتشمل تلك الأعراض ما يلي:
1- آلام العظام والعضلات
2- هشاشة العظام
3- لين العظام
4- احتمال الاكتئاب والقلق
5- تساقط الشعر
وأشار الجهني، إلى أن نقص فيتامين د أيضا يرتبط باحتمال الإصابة بأمراض أخرى كالتالي:
– السكري
– ضغط الدم
– السرطان
– حالات المناعة الذاتية
ج: نقص 🔆فيتامين د🔆يسبب⁉️
🔻آلام العظام والعضلات
🔻هشاشة العظام
🔺لين العظام
🔻احتمال الاكتئاب والقلق
🔺تساقط الشعر
🔰 احتمال ارتباطه نقصه بامراض مثل :
🔻 السكري
🔻ضغط الدم
🔻السرطان
🔻حالات المناعة الذاتيةpic.twitter.com/kh3KLE6MwI
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR)January 13, 2022