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عاجل.. أمر ملكي جديد بتمديد خدمة نائب أمير منطقة حائل

عاجل.. أمر ملكي جديد بتمديد خدمة نائب أمير منطقة حائل
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تواصل-فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمرًا ملكيًا جديدًا، بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل لمدة أربع سنوات.

ويعد هذا هو الأمر الملكي رقم (10) ضمن الأوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس.

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة حائل لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، وبما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل ، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.

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