بأسهل طريقة.. افقد 4 كيلو غرامات من وزنك في 30 يومًا

تواصل- وكالات:

أوصت خبيرة روسية بطريقة سهلة لفقدان 4 كيلوغرامات من الوزن في شهر فقط، من خلال التخلي عن الحلويات.

وأوضحت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، التغيرات التي تحصل في الجسم عند التخلي أو حتى تناول الحد الأدنى من الأطعمة المحلاة مدة شهر.

وقالت: يجب الانتباه ودراسة الملصقات على الأطعمة، فإذا كانت نسبة السكر في 100 غرام منها أعلى من 22.5 غرام، فهي حلوة المذاق جداً.

وبيّنت أن السكر الذي تحتويه قد يذكر تحت أسماء أخرى، مثل النشأ المتحلل، دبس السكر، الفركتوز، المالتوز ومسحوق السكر، وغيرها.