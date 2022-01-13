فوائد مذهلة للقسط الهندي.. تعرف عليها؟

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يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، إضافة إلى أنه متعدد الاستخدام.

كما يساعد القسط الهندي في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، ويعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

ومن بعض الاستخدامات المتعددة للقسط الهندي:

1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.

2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح رفيعة، ووضعه على الجلد في حل مشكلات البشرة.

3- تم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.

4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، وآلام البطن، وآلام الصدر أيضًا.

5- وأفاد البعض أنه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.