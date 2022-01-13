الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فوائد مذهلة للقسط الهندي.. تعرف عليها؟

فوائد مذهلة للقسط الهندي.. تعرف عليها؟
0

تواصل ـ فريق التحرير
يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، إضافة إلى أنه  متعدد الاستخدام.
كما يساعد القسط الهندي في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، ويعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.
ومن بعض الاستخدامات المتعددة للقسط الهندي:
1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.
2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح رفيعة، ووضعه على الجلد في حل مشكلات البشرة.
3- تم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.
4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، وآلام البطن، وآلام الصدر أيضًا.
5- وأفاد البعض أنه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.

مواد ذات صلة

خبيرة توصي بتجنب هذه الأطعمة: تُسبب الانتفاخ

خبيرة توصي بتجنب هذه الأطعمة: تُسبب الانتفاخ

أخصائية تغذية تنصح بالامتناع عن تناول التمر لهذه الفئة

أخصائية تغذية تنصح بالامتناع عن تناول التمر لهذه الفئة

أفضل 5 مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة

أفضل 5 مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة

احذر .. الانتفاخ قد يدل على الإصابة بمرض خطير إذا ظهرت هذه العلامات

احذر .. الانتفاخ قد يدل على الإصابة بمرض خطير إذا ظهرت هذه العلامات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة