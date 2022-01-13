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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الصحة توضح العلاقة بين التحصين والتنويم.. احم نفسك

الصحة توضح العلاقة بين التحصين والتنويم.. احم نفسك
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من انتشار الفيروس والحد من خطورته.

وحددت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، العلاقة بين التحصين والتنويم، مؤكدة أنها علاقة عكسية -بفضل الله-

وأوضحت الصحة العلاقة بين التحصين والتنويم كالتالي:

– يزداد التحصين.

– يقــل التنويـــم .

وشددت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح بقولها “احمي نفسك من المضاعفات الخطيرة باللقاح”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله، إضافة إلى تسجيل حالة حرجة.

وأشارت الصحة، إلى أنه تم أيضا تسجيل (2978) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد.

 

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